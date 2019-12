Der Ninja-Senior mit dem Sixpack

Silvio Grogg hat, wovon viele junge Männer träumen: Einen Waschbrettbauch. Und das mit bald 60 Jahren. «Viele jüngere Sportler können mit mir in diversen Diziplinen nicht mithalten», sagt er und wirkt dabei weder arrogant noch eingebildet, sondern eher etwas verlegen. Er schaffe beispielsweise über 20 Klimzüge oder 100 Liegestützen am Stück.

Grogg sitzt am Tisch in seiner grossen Wohnung mitten in Wetzikon. Das Wohnzimmer ist voller Orchideen und Bildern, die der Elektroingenieur selbst gemalt oder fotografiert hat.