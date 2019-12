Orkanböen auf dem Hörnli

Das Randtief Veiko sorgte schweizweit für einen stürmischen Samstag. Wie Meteonews berichtet, brachte es brachte im Flachland vielerorts Sturmböen (>75 Kilometern pro Stunde), zum Teil gab es auch schwere Sturmböen (>88 Stundenkilometern) oder gar orkanartige Böen (>103 Kilometern pro Stunde).

Der höchste Wert in tiefen Lagen wurde auf dem Zürichberg mit 111 km/h verzeichnet, auf dem Hörnli tobte eine Orkanböe mit 122 Stundenkilometern. Auf den Alpengipfeln konnten sogar schwere Orkanböen bis über 150 Stundenkilometern verzeichnet werden.

Ab Sonntag wird das Wetter milder

Morgen Sonntag prognostiziert Meteo einen eher ruhigen und ziemlich milden Übergangstag, in den

Alpen komme Föhn auf. Der Föhn sorge nächste Woche für einen extrem milden Wetterabschnitt, sogar Dezemberrekorde mit Werten von lokal über 20 Grad seien in den Föhntälern in Griffweite.