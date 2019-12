Fahrunfähiger Autofahrer verunfallt

Auf der Uznacherstrasse bei Rapperswil-Jona gab es in der Nacht auf Samstag einen Selbstunfall. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Der 46-Jährige Lenker fuhr um 00:50 Uhr auf der Buechstrasse in Richtung Uznacherstrasse. Er beabsichtigte, in Richtung Autobahneinfahrt zu fahren. Aus unbekannten Gründen fuhr er an der fraglichen Einmündung geradeaus, anstatt abzubiegen.

Fahrunfähiger Lenker

In der Folge prallte das Auto des 46-jährigen Mannes gegen die linksseitige Leitplanke. Die Polizisten stellten fest, dass der 46-Jährige in fahrunfähigem Zustand gefahren war. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.