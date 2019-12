«Sie schleichen sich an und bohren ihre Dornen in die Beute»

Hunde, Katzen oder Hamster sind beliebt – aber ziemlich Mainstream. Der 13-jährige Marc Spycher aus Greifensee geht nicht mit der Masse: Was Haustiere anbelangt hat er einen eher ungewöhnlichen Geschmack. Er greift in einen hohlen Ast im Terrarium, und zieht ein Tier heraus, das die meisten Menschen wohl erstmals in eine Schockstarre versetzen würde: Es ist ein handtellergrosses Wesen mit acht nackten und drahtigen Beinen, zwei davon zu langen Geisseln umfunktioniert.