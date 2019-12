«Es sollte auf keinen Fall eigenhändig interveniert werden»

Die Kantonspolizei trifft sich jährlich mit dem zivilen Dienst von Lindau. Was wird da besprochen?

Florian Frei: Die Kantonspolizei im Bezirk Pfäffikon steht mit allen Gemeinden in engem Kontakt. Bei den im Bezirk Pfäffikon bekannten freiwilligen Patrouillendiensten handelt es sich um unabhängige Organisationen. Die Kantonspolizei Zürich trifft sich mit den Patrouillendiensten jährlich zum gemeinsamen Austausch, wobei auch über statistische Zahlen gesprochen wird. Die Kantonspolizei Zürich instruiert keine Patrouillendienste. Die Koordinatoren der Organisationen werden lediglich bei rechtlichen Fragen unterstützt.

Wie effizient sind Nachbarschaftshilfen im Stil des Lindauer Patrouillendienstes?

Es braucht nicht zwingend einen organisierten Patrouillendienst. Wir rufen die gesamte Bevölkerung auf, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Notrufnummer 117 anzurufen. Wenn sich ein Patrouillendienst an gewisse Regeln hält, ist er aber eine weitere Unterstützung bei der präventiven Einbruchsbekämpfung und kann das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung stärken.

Was sind das für Regeln?

Die Regeln betreffen zum Beispiel das Verhalten der Patrouille. Sobald sie zum Beispiel ein offenstehendes Fenster, eine verdächtige Person oder Fahrzeug feststellt, sollte die Polizei alarmiert und auf keinen Fall eigenhändig interveniert werden. Jedoch darf die Patrouille den Nachbarn gerne auf ein schräg gestelltes Fenster hinweisen.

Die freiwillige Patrouille traf auf einem ihrer Rundgänge etwa eine offenstehende Haustüre an und hat das Haus betreten.

Richtig handeln heisst, über Telefon 117 die Polizei zu informieren und aus sicherer Entfernung zu beobachten. Die Beobachtungen sollen umgehend den ausgerückten Polizisten mitgeteilt werden. Informationen wie eine Kontrollschildnummer, die Fluchtrichtung, das Tätersignalement, eine Fotografie oder der Ausstiegsort aus dem Gebäude können die Intervention und nachfolgende Ermittlungen unterstützen. Wer, wie im Beispiel beschrieben selbstständig handelt und das Gebäude betritt, setzt sich einer ungewissen Gefahr aus und macht sich unter Umständen selber strafbar.

Ist es nicht Aufgabe der Polizei, in Wohnquartieren Präsenz zu zeigen, um Einbrüche zu verhindern?

Die Kantonspolizei Zürich patrouilliert in ihrem gesamten Zuständigkeitsgebiet. Die Patrouillen nehmen unter anderem Rücksicht auf Hotspots, aktuelle Meldungen und Hinweisen sowie auf polizeiliche Erfahrungswerte. Im Oktober startete die interkantonale Kampagne «Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbrecher». In diesem Zusammenhang werden an unterschiedlichsten Orten spezifische Kontrollen durchgeführt. Die Arbeit der freiwilligen Patrouillendienste schliesst sich dem Kampagnenslogan «Gemeinsam gegen Einbrecher» an.