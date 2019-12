«Eine Chance für das kleine bis mittelgrosse Gewerbe»

Am Donnerstagabend hat das Parlament über ein weiteres Bauprojekt im Effretiker Entwicklungsgebiet Bahnhof Ost entschieden. Die Gemeinderäte kamen der Empfehlung des Stadtrates und der Geschäftsprüfungskommission (GPK) nach und genehmigte den privaten Gestaltungsplan für die Überbauung an der Ecke Brandriet-, Moosburg-, Rütlistrasse einstimmig. Dort soll in den kommenden Jahren ein U-förmiger und fünfgeschossiger Komplex entstehen.