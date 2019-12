Das SRF begleitet «Divertimento» nach Südafrika

Fischer ist in Südafrika fast ortsansässig. Burkart war hingegen noch nie dort – er verbringt seine Freizeit offenbar oft zuhause mit seiner Familie. Sein Kollege möchte ihn nun in sein Lieblingsland mitnehmen. Zuerst zeigt er ihm seine zweite Heimat Kapstadt. Was auf der weiteren Reise passiert, weiss Fischer selbst nicht so genau.

«Dicke Freunde mit dünnen Nerven»

Während drei Wochen reisen die beiden gemeinsam 3000 Kilometer durchs Land. Dabei durchqueren sie verschiedenste Landschaften, springen in ein Haifischbecken und lernen Einheimische kennen. Sie sind nicht nur begeistert von der Aussicht auf dem bekannten Lion’s Head, sondern auch von den Tiger-Pijamas der Kinder.

Der Weg ist aber kein Spaziergang für die beiden «dicken Freunde mit dünnen Nerven», wie im SRF-Trailer klar wird. Unterwegs passieren ihnen einige Pannen: So werden sie zum Beispiel von einem wild gewordenen Elefanten gejagt. Zudem müssen sie eine unbequeme Übernachtung im Busch überstehen und mit dem Velo bei quälender Hitze über einen Berg trampeln. «Das hassi», sagt Fischer. Für Unterhaltung dürfte gesorgt sein.

1. Ausstrahlung: Freitag, 13. Dezember 2019, 21.00 Uhr, SRF 1

2. Ausstrahlung: Freitag, 20. Dezember 2019, 21.00 Uhr, SRF 1

3. Ausstrahlung: Freitag, 27. Dezember 2019, 21.00 Uhr, SRF 1