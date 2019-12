«Das hätte bös ausgehen können»

Auf dem Areal des Logistikzentrums der Armee in Hinwil fand sich am Donnerstag ein Grossaufgebot an Spezialisten ein. Polizei, Feuerwehr, Armee, SBB, VZO und auch Germano Tezzele, Gemeindepräsident von Hinwil. Grund für den Aufmarsch: Dort wurde kurz vor Mittag ein Blindgänger entdeckt.

Beim potenziell gefährlichen Objekt handelt es sich um etwas, das sie nicht gekannt hätten, sagt Armeesprecher Stefan Hofer. «Es war ein Gegenstand, der nicht von der Schweizer Armee eingeführt wurde und auch schon älter war.»

Eine Zivilperson habe den Blindgänger abgegeben. «Dieser ist dann einigen suspekt vorgekommen, darum hat man dann Spezialisten konsultiert», so Hofer. Der Gegenstand, den er nicht genauer definieren will, wurde also nicht böswillig dort platziert.

Fachgerecht abtransportieren

Es komme oft vor, dass Zivile Munition oder Munitionsresten abgeben. «Das passiert auch, wenn man das Haus einer verstorbenen Person räumt.» Er rät aber dringend, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen, sodass diese das Material fachgerecht transportieren kann.

Er wisse nicht, wie die Zivilperson in Hinwil den Blindgänger zum Logistikzentrum gebracht hat, so Hofer. «Wenn der in einer Tasche getragen wurde und an einer Bushaltestell detoniert wäre, hätte das unter Umständen bös ausgehen können.»

Zusammenhang mit Brandanschlag?

Just am selben Tag, wie auf dem Areal des Logistikzentrums ein Blindgänger landete, wurde am Bezirksgericht ein Fall verhandelt, der sich ebenfalls auf diesem Areal ereignete.