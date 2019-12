Wieder alle unter einem Dach

«Das war jetzt wie ein Jahr Ferien», sagt Hans Wagner. In seinem provisorischen Zuhause hatte der 85-jährige Sternenberger die beste Aussicht. Über den Pfäffikersee auf die Berge. Am Dienstag kehrten er und 15 weitere Böndler-Bewohner aus ihrem «Exil», dem GerAtrium in Pfäffikon ZH zurück, zwölf weitere am Donnerstag.