Im Baumer Gemeinderat kommt es zu einer Rochade

Der Gemeinderat Bauma hat sich am 11. Dezember neu konstituiert. Dabei kommt es zu einer «kleinen Rochade», wie er mitteilt. Die neu gewählte Gemeinderätin Manuela Burkhalter (SVP) übernimmt von Heidi Weiss (EVP) das Ressort Gesellschaft. Weiss wird neu Vorsteherin des Ressorts Hochbau und Liegenschaften. Sie tritt damit die Nachfolge von Paul von Euw (SVP) an, der aufgrund seiner Wahl in den Kantonsrat per Ende Juni zurückgetreten ist.

Alle weiteren Mitglieder des Gemeinderats behalten ihre Ressorts. Zur ersten Vizepräsidentin hat der Rat Heidi Weiss gewählt. Zweiter Vizepräsident ist Hans Rudolf Spörri (parteilos). Gemeindepräsident Andreas Sudler (parteilos) zeigt sich in der Mitteilung erfreut, «dass unser gut funktionierendes Team wieder komplett ist». Der Gemeinderat freue sich auf die Zusammenarbeit mit seiner neuen Kollegin.