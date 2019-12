«Glatte Zeiten» auf dem Eis

Eis ist gefrorenes Wasser, also durchsichtig. Warum aber sind Eisflächen zum Schlittschuhlaufen oftmals weiss? Eismoleküle liegen beim Gefrieren in einem 120-Grad-Winkel aneinander. Sobald Eis an Luft stösst, bricht das Licht. Darum ist Eis weiss, sobald viel Luft eingeschlossen ist. Und dieses lässt sich vielseitig einsetzen.

In den Wintermonaten laden die Schloss-Eisbahn Grüningen, Uster-on-Ice und Chappele-on-Ice zu einem exklusiven Vergnügen: Auf stimmungsvollen Openair-Eisfeldern drehen Eisprinzen und -prinzessinnen von Gross bis Klein ihre Runden. Eisstockschiessen weckt die Wettkampfgeister und in den heimeligen Stübli wärmen Käsefondue und Raclette die Bäuche. Währenddessen flitzt der Eishockey-Puck in der Kunsteishalle Wetzikon und dem Sportzentrum Eselriet in Wetzikon von einer Bande zur nächsten.

Mit eisgekühlten Getränken stossen Festfreudige an einer der zahlreichen Weihnachts- und Silvesterpartys an. 38 Anlässe sind auf der Website von Zürioberland Tourismus publiziert: Von der «Live Santastic Weihnachts-Show» im Chesselhuus Pfäffikon bis hin zum Silvester auf der Farneralp versüsst ein breites Angebot die Feiertage.

Um eingefrorenen Zehen entgegenzuwirken, haben das Alpenbad, das Bleiche Bad & Fit sowie die Hallenbäder Uster, Bauma und Wald ihr Wasser auf behagliche Temperaturen vorgeheizt.

Mit diesen Tipps hat Zürioberland Tourismus (nun) hoffentlich das Eis für den Start in einen «coolen» Winter gebrochen!

Weitere Informationen finden Sie unter zuerioberland-tourismus.ch