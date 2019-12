Europäischer Motocross-Lauf in Schlatt

Der Schweizerische Auto- und Motorradfahrer-Verband (SAM) fragte den Moto-Club Wila (MCW) an, ob er nächstes Jahr in Schlatt ein Rennen zur Amateur-Europameisterschaft austragen könne. Das neu gebildete OK stimmte dem Vorhaben zu, trotz eines sowohl finanziellen als auch arbeitstechnischen Mehraufwands. Dies bedeutet, dass am 25. und 26. April 2020 auf dem Gelände zwischen Unter- und Oberschlatt Fahrer aus verschiedenen europäischen Ländern in der Kategorie Solo Open um EM-Punkte kämpfen werden.

Internationale Motocross-Luft wird 2020 auch Sandra Keller schnuppern. Dies wurde an der diesjährigen Meisterfeier des MCW in Bäretswil bekannt, an der die Schlatterin geehrt wurde. Wie im Rahmen der Feier bekannt wurde, macht Keller in der kommenden Saison einen weiteren Schritt vorwärts: Sie erhielt ein Angebot eines belgischen Teams, das ihr die Teilnahme an sämtlichen WM-Läufen ermöglicht. Keller wird ihr Domizil deshalb für einige Monate nach Belgien verlegen. In der Saison 2019 gewann sie den verbandsübergreifenden Women Cup, sozusagen die Schweizermeisterschaft der Frauen.

Die bestplatzierten aus der Region



Motocross: Masters Open: 6. Delwin Flückiger, Kollbrunn; 9. Dave Schoch, Bauma; 10. Philipp Ruh, Andelfingen; 25. Fabian Koch, Gibswil (CCZO Hinwil). Seitenwagen: 7. Fabian Hofmann/Cornelio Dörig/Marius Strauss, St. Gallen. Senioren: 1. Marco Bernhard, Winterthur; 8. Franco Somma, Saland (CCZO Hinwil); 16. Jörg Leuenberger, Kollbrunn. National MX1: 14. Sandra Keller, Schlatt. National MX2: 27. Dario Frei, Hermatswil. Junioren B: 12. Michael Hug, Hittnau; 13. Jörg Leuenberger, Kollbrunn. Ladies: 7. Sandra Keller, Schlatt. Supermoto: Challenge: 6. Patrick Schuppisser, Oberschneit. Senioren: 16. Rolf Bertschinger, Turbenthal. Mofacross: M1: 4. Ernst Bieri, Wila.