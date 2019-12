«Es ist nicht unsere Aufgabe, den Jugendlichen den Alkohol wegzunehmen»

Mit dicken Winterjacken und Skiunterwäsche treten Nicolas Eugster und Zahai Isler nach draussen in die Kälte. Für sie geht es während mehreren Stunden auf die Strassen Usters, wo sie zweimal wöchentlich öffentliche Plätze abklappern, an denen Jugendliche sich gerne treffen. Meistens friedlich - manchmal mit lautem Gangsterrap und hinterlassenen Bierflaschen. An einen dieser Hotspots führen sie die «Zueriost»-Redaktiorin.