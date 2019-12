«Schönwetterlage sieht definitiv anders aus»

Trotz Murren aus den Reihen der Parteien nahmen an der Gemeindeversammlung von Wangen-Brüttisellen die 106 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Budget 2020 und den gleichbleibenden Steuerfuss von 98 Prozent einstimmig an. Der Aufwandüberschuss liegt bei 1,3 Millionen Franken und muss dem Eigenkapital entnommen werden. Finanzvorstand Claude Dougoud (SVP) sagte am Dienstagabend im Gsellhof zur Finanzlage: «Die Gemeindefinanzen von Wangen-Brüttisellen sind im Moment nicht gut.»