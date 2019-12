«Nur per Zufall gemerkt, dass um diese Zeit ein Postauto fährt» 

Wer von Wetzikon nach Weisslingen fährt, nimmt aufgrund lückenhafter Fahrplan-Anzeigen allenfalls einen Umweg in Kauf. So ergeht es zumindest einer Leserreporterin aus Weisslingen. Regelmässig pendelt sie von Wetzikon in ihre Wohngemeinde. Dafür nimmt sie erst die S3 Richtung Bülach, um dann in Pfäffikon auf den Bus nach Weisslingen zu wechseln – eine Verbindung, die ihr die SBB-App aber nie anzeigt. «Ich habe nur durch Zufall gemerkt, dass um diese Zeit überhaupt ein Postauto nach Weisslingen fährt.»