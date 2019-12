Jesus fällt vom Heuboden, Maria hat das Downsyndrom

Beim Wechsel von der Wellnesshotel- zur Containerszene müssen die Besucher kurz warten. Achala Perrin, die die Reiseleiterin spielt, hält ihren bunten Reiseleiterinnen-Regenschirm in die Höhe und gebietet die Zuschauerinnen stehenzubleiben.

Die Schauspieler sind offenbar etwas im Verzug. Lange dauert es aber nicht, dann kommen sie um die Ecke des Stalls gerumpelt: Zwei schieben einen offenbar schweren Container auf den Platz, die Zuschauer scharen sich darum, jetzt ist alles bereit.

Feedback der Regisseurin



«Was war da los?», fragt die Marion Mühlebach, Leiterin von Zapzarap und Autorin dieses Stücks, eine gute Stunde später. Freundlich und erst, als sie ihre Truppe schon ausführlich gelobt hat. «Ich hatte Mühe mit meiner Weste», sagt eine jener Schauspielerinnen, die den Container geschoben hat.

Zwei Szenen davor war sie noch Oberkellnerin hier in jenem Raum, in dem jetzt die Nachbesprechung stattfindet. «Ah, weisst du, sonst zieh doch deine Sachen am Donnerstag einfach drüber an, das sieht man ja nicht», sagt Mühlebach. Die Schauspielerin nickt. Gute Idee.

Wenige Patzer



Die Verspätung in der Containerszene wird einer der wenigen Patzer bleiben. Offenbar gab es noch einige Fehlerlein mehr, den Zuschauern fallen sie aber nicht auf: Man erfährt davon erst an der Nachbesprechung dieser Generalprobe des Weihnachtsspektakels des Theaters Zapzarap.

24 Schauspieler und Schauspielerinnen, etwa die Hälfte davon mit Beeinträchtigung, spielen auf dem Triemenhof hoch über Hinwil eine moderne Interpretation der Weihnachtsgeschichte. Am Dienstag fand die Hauptprobe für den Anlass statt, heute und morgen wird das Freilichttheater für das normale Publikum aufgeführt.