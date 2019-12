Er verbindet Reformierte, Katholiken und Verkäufer

Wenn Verkauf und Glaube sich die Klinke in die Hand geben, ist Kritik normalerweise nicht weit. Doch neben unseriösen Einrichtungen, wie den amerikanischen Fernsehpredigern, den sogenannten Tele-Evangelisten, gibt es auch Fälle, in denen sich die Leute einig sind, dass es sich um eine gute Sache handelt. Und statt «Abzocke von armen Gläubigen» kommt einem bei dieser Symbiose von Gewerbe und Christentum eher «Mehrwert für die Gläubigen» und «Kunst im öffentlichen Raum» in den Sinn. Die Rede ist vom Ustermer Krippenweg.