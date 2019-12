Baumeister Ernst Frei-Weilenmann verstorben

Am 28. November hat Ernst Frei-Weilenmann nach beinahe 90 Jahren diese Welt verlassen. Ein grosses Baumeister-Herz hat aufgehört zu schlagen. Die Branche verliert mit ihm einen ausserordentlich engagierten Baumeister-Kollegen. Seine Verdienste um die Ausbildung des Maurer-Nachwuchses sind grossartig und wirken bis in die heutige Zeit nach.

1963 hat seine Ausbildner-Tätigkeit als Gewerbeschullehrer in der damaligen Maurerschule Wetzikon begonnen. 1969 wurde Ernst in die Kurskommission des Kantonalen Baumeisterverbandes berufen, der er 17 Jahre als Präsident vorstand. Mit grossem Engagement hat er sich während dieser Zeit für den Bau des heutigen Baumeister-Kurszentrums eingesetzt. Dass dieses ausgerechnet in Effretikon gebaut wurde, war Ernst Freis ganz besonderes Verdienst. Der Betrieb dieses Zentrums und die Kontaktpflege zu den Berufsschulen lagen ihm sehr am Herzen. Die beliebten Lehrabschlussfeiern wurden seinerzeit auf seinen Antrag ins Leben gerufen.

Er war auch einer der Initianten für die heutige Berufsmesse (früher Berufe an der Arbeit) in den Oerliker Messehallen. Ein Grossanlass mit jeweils über 55'000 Besuchern, der als integrierender Bestandteil für die Berufswahl der heutigen Schulabgänger nicht mehr wegzudenken ist.

National hat Ernst Frei in der Kurskommission des Schweizerischen Baumeisterverbandes massgeblich an der Erarbeitung des Reglements für die Maurerausbildung mitgearbeitet. Während vielen Jahren war der Verstorbene umsichtiger Vizepräsident des Baumeisterverbandes Zürcher Oberland und versierter Organisator von interessanten Verbandsreisen.

Aufgrund seiner grossen Verdienste für die Baubranche wurde Ernst Frei zum Freimitglied des Baumeisterverbandes Zürcher Oberland ernannt. Wir werden Ernst als ausserordentlich engagierten, geselligen und liebenswerten Baumeister-Kollegen ein bleibendes Andenken bewahren. (Robert Keller, Ehrenmitglied und ehemaliger Präsident Baumeisterverband Zürcher Oberland)