Mist, verpasst!

Oh je, jetzt habe ich den Black Friday verpasst. Dabei wollte ich unbedingt von den Schnäppchen profitieren. Ich wollte ganz viele verschiedene Sachen billig einkaufen. Zwar brauche ich nichts, aber wenn es den Black Friday schon gibt, muss ich ihn ja nutzen. Denn mir reicht es nicht, dass ich bereits am Valentinstag, Muttertag, im Ausverkauf oder sonst in einer Rabatt-Woche mein sauer verdientes Geld so locker los werde. Und dabei noch das Gefühl habe, ich spare und profitiere – nein, der von den USA importierte Black Friday muss unbedingt sein.