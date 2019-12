Lindauer gehen mit den Steuern erneut runter

Lindau ist finanziell gut aufgestellt. Zu diesem Schluss musste praktisch kommen, wer am Montagabend an der Budget-Gemeindeversammlung im Bucksaal in Tagelswangen zugegen war. Dort konnte Gemeindepräsident und Finanzvorstand Bernard Hosang (FDP) den 100 anwesenden Stimmbürgern ein durchwegs positives Budget vorlegen.