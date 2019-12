Kein Mantel des Schweigens bei Garderobendebatte

Es war das letzte Geschäft an der Gemeindeversammlung in Maur, das besonders zu reden gab. Dabei konnten die 148 anwesenden Maurmer im Loorensaal über einen Kredit in der Höhe von 850‘000 Franken für den Einbau eines Mehrzweckraums und einer Garderobenanlage in der Mehrzweckhalle Looren entscheiden. Gemeindepräsident Roland Humm (SVP) sagte: «Die Garderoben sind teilweise überbelegt. Ausserdem fehlen in der Gemeinde öffentlich nutzbare Räume.»