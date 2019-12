Baumer stecken mehr Geld ins Hallenbad-Kässeli

«Je früher wir die 4-Millionen-Marke für die Vorfinanzierung erreichen, desto eher können wir wieder über eine Senkung des Steuerfusses diskutieren.» So begründete Paul von Euw (SVP) vor 83 anwesenden Stimmberechtigten seinen Antrag an die Gemeindeversammlung vom Montag. Der ehemalige Gemeinderat und heutige Kantonsrat forderte, die Einlage in die Vorfinanzierung für das Hallenbad für das Jahr 2020 massiv zu erhöhen: Nämlich von 370’000 auf neu 1,9 Millionen Franken.

Notartermin erst im Januar