Wie transparent ist das System für Illnau-Effretikons Gemeinderäte?

Wenn Andreas Hasler (GLP) über den Strassenbau in Illnau-Effretikon spricht, schwingt Kritik mit. Der Kantonsrat, der noch bis im letzten Sommer im Grossen Gemeinderat politisierte, wünscht sich für das Parlament eine neue Bewilligungspraxis für Investitionen in Gemeindestrassen: «Statt über einzelne Strassenprojekte zu diskutieren, sollte das Parlament den finanziellen Gesamtrahmen für Neugestaltungen festlegen.»

Der Hintergrund seiner Kritik sind die grossen Abweichungen, die er zwischen den Budgets und den Jahresrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 festgestellt habe: Fast die Hälfte aller Bauvorhaben wurden zwar budgetiert, aber nicht im entsprechenden Rechnungsjahr umgesetzt. «Die Situation über die Investitionen in Gemeindestrassen ist damit intransparent», so Hasler.

Wie budgetiert die Stadt Strassenbauprojekte?



Strassenbauprojekte unter 50‘000 Franken gelten als Kleinprojekte. Sie werden in einem Sammelkonto der Erfolgsrechnung verbucht. Grössere Projekte ab 50‘000 Franken sind in einem Sammelkonto der Investitionsrechnung budgetiert. Im Rahmen der Budgetdebatte haben die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte die Gelegenheit, diese Beiträge anzupassen. Im Weiteren besteht die Möglichkeit, den mittelfristigen Finanzbedarf für Gemeindestrassen im integrierten Ausgaben- und Finanzplan der Stadt nachzulesen.



Nein zu Rahmenkrediten



Ein Vorstoss, den er mit verschiedensten Parteivertretern im Grossen Gemeinderat vor über einem Jahr zum Thema eingereicht hatte, wurde mittlerweile beantwortet. Andreas Hasler wollte erreichen, dass dem Parlament für Investitionen in kommunale Strassen ein Rahmenkredit vorgelegt wird. In einer Art Strassenbauprogramm sollte der Stadtrat oder mehrere Bauvorhaben in einem definierten zeitlichen Rahmen zusammenfassen. Im Parlament würde damit nicht über einzelne Strassenprojekte, sondern über die Höhe der Gesamtinvestitionen diskutiert, so die Überlegung Haslers.

Mit seiner Antwort zielt der Stadtrat nun aber in eine andere Richtung. «Der Stadtrat kommt zum Schluss, an der aktuellen Praxis zur Budgetierung und Kreditbewilligung für Investitionen in die Gemeindestrassen grundsätzlich festzuhalten.» So biete das heutige System bereits «maximale Transparenz», findet die Exekutive. Andreas Hasler bedauert den Entscheid. «Die Stadt Illnau-Effretikon investiert im Durchschnitt pro Jahr sieben bis zehn Millionen Franken, davon insgesamt eine bis zwei Millionen in den Strassenbau. Über einen so gewichtigen wiederkehrenden Posten sollte der Gemeinderat einen bewussten finanzpolitischen Entscheid fällen.»

Im Kuchen des Budgets

Diese Möglichkeit besteht für die Gemeinderäte heute hauptsächlich im Rahmen der Budgetdebatte. Gemäss Hasler kein geeigneter Zeitpunkt: «Im grossen Kuchen des städtischen Budgets gehen Einzelprojekte des Strassenbaus unter.»

Zu einer Neuerung liess sich der Stadtrat indes dennoch hinreissen. Sie betrifft Projekte mit Gesamtkosten von über 200‘000 Franken. Bei diesen werden gebundene und ungebundene Ausgaben im Investitionsbudget künftig als separate Positionen aufgelistet und dem Gemeinderat zur Genehmigung beantragt. Eine Massnahme, die auch Hasler begrüsst.