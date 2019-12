Rütner Stimmvolk entscheidet an der Urne über umstrittene Geschäfte

Demokratie kann zähflüssig sein. Das zeigt sich wieder einmal an diesem Montagabend in Rüti. Über acht Traktanden muss das Rütner Stimmvolk an der Gemeindeversammlung befinden, darunter umstrittene Geschäfte wie den geplanten Wärmeverbund ARA, der an der letzten Gemeindeversammlung im Juni zur Überarbeitung zurückgewiesen wurde.