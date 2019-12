Mit Fichu und Falten in den Blusenärmeln

Zur Einleitung hatte die Organistin Mariam Poghosyan den Schneewalzer gewählt. Damit brachte sie am vergangenen Donnerstag von Anfang an Schwung in die Kirche. Pfarrer Marc Schedler nahm diesen sogleich auf, erzählte eine kurzweilige Dialektgeschichte und nannte «Das isch de Stärn vo Bethlehem» die Tösstaler Hymne.

Und dann legte der Trachtenchor Tösstal auch gleich los. In Doppelrollen konnte man zwei Frauen erleben. Maraim Poghosyan als Organistin und Dirigentin des Trachtenchors, Susanne Furrer als Chorsängerin und Begleiterin mit der Flöte zweier Orgelspiele.