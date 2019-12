«Man braucht einen starken Charakter»

Brüste, Lippen, Nasen und «Füdlis»: In der diesjährigen, aber auch in den letzten Staffeln waren sehr viele, zum Teil stark, operierte Frauen dabei. Wie stehst du dazu?

Das ist eine Entscheidung, die jede Frau für sich selber treffen soll - ich ver- oder beurteile diese nicht. An mir persönlich ist alles natürlich, ich würde mich nicht unter das Messer legen.

20 Frauen, ein Mann - es gibt wahrscheinlich angenehmere Gesellschaft, oder?

Ab einem gewissen Zeitpunkt nahm der Zickenkrieg stark zu - wir waren ja schliesslich Konkurrentinnen. Ich habe mich aber, so gut es eben ging, versucht, aus den Streitereien rauszuhalten. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich schloss sogar die eine oder andere Freundschaft in Thailand. Dafür bin ich sehr dankbar.

Wie lebt es sich in der Fast-Grossstadt Dübendorf, jetzt wo du im Schweizer TV bekannt bist?

(lacht) In Dübendorf werde ich immer noch als die Person wahrgenommen, die vor «Der Bachelor» war. Darüber bin ich froh - nur weil ich einmal im TV zu sehen war, bin ich kein Star. Natürlich mache ich gerne Fotos mit Fans oder beantworte Fragen. In Dübendorf kommt das aber nicht oft vor, wenn dann in Zürich beim Public Viewing oder so.

Bist du überzeugt davon, dass man bei «Der Bachelor» die grosse Liebe finden kann?

Ja. Die Umstände müssen stimmen, das ist klar. Ich glaube aber, wenn es passt, dann passt es - egal wo.

Du hast es bis ins Finale geschafft - hast du am Schluss auch die grosse Liebe gefunden?

Vielleicht ja, vielleicht nein - das darf ich leider nicht verraten. Aber bis zum Finale dauert es ja nur noch eine Woche.

Zwei Züriost-Redaktoren sahen sich jede Folge der aktuellen Staffel von «Der Bachelor» an und kommentierten diese - ohne Rücksicht auf Verluste. Hier finden Sie alle Videos der vergangenen Wochen.