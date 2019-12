Baumer erhöhen Vorfinanzierung für das Hallenbad

Die Baumer Stimmbürger haben an der Gemeindeversammlung von gestern Abend einem Antrag zugestimmt, die Einlage in die Vorfinanzierung für das Hallenbad für das Jahr 2020 zu erhöhen. Anstatt 370’000 Franken fliessen neu insgesamt 1,9 Millionen in die Vorfinanzierung.

Ausserdem empfehlen die Anwesenden die neue Gemeindeordnung mit einigen Änderungen zur Annahme an der Urne. Ein ausführlicher Bericht folgt im Verlaufe des Dienstags.