Dekorierte Fenster und offene Türen

Im Dezember geht jeden Abend irgendwo in gleichzeitig drei Ortsteilen von Maur jeweils ein dekoriertes Adventsfenster auf und stimmt die Bevölkerung auf Weihnachten ein. Die Fenster sollen die Dunkelheit dann bis zu den Festtagen oder Silvester erhellen. An der Aktion beteiligen sich Familien, Vereine und Verbände. Diese Adventskalender-Tradition gibt es in Maur seit Jahren.