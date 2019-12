«Wir waren wohl etwas zu schnell unterwegs»

Das Gesetz macht anscheinend auch vor dem Samichlaus nicht halt. Am Sonntag wurden Sie in Uster geblitzt.

Das stimmt. Der Oldtimer hatte zuvor Probleme und wir mussten einen Zwischenhalt einlegen. Wir hatten schon befürchtet, dass wir den Pannendienst aufbieten müssen, doch der Samichlaus konnte das Auto dann doch reparieren. Das löste in uns ein Glücksgefühl aus, sodass wir in Wermatswil wohl etwas zu schnell unterwegs waren.



Die drohende Busse kann der Samichlaus aber verkraften?

Die 40 Franken kann der Samichlaus bezahlen. Wenn es die Wettersituation zulässt, werden wir auch in den nächsten Jahren wieder in unserem «Oldtimer-Schlitten» in der Region unterwegs sein, aber sicher nicht mehr zu schnell.