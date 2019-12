Volketswil hat mit Schülerzuwachs zu kämpfen

Einerseits stehen grosse Investitionen an, andererseits kämpfe die Schule mit strukturellen Problemen. Dazu gehöre, dass Volketswil ein «Familiendorf» sei, was dazu führe, dass jährlich überdurchschnittlich viele Kinder neu in die Schule aufgenommen werden müssten. «Im kantonalen Durchschnitt beträgt das Schülerwachstum in den Gemeinden rund ein Prozent, bei uns sind es drei Prozent», sagte Krismer.

Steuerkraft sinkt, Abschreibungen steigen

Der Finanzvorstand der Schule, Raphael Banti (BDP), erklärte, da die Steuerkraft sinke, stehe die Schule längerfristig vor dem Problem, wie die Investitionen in neue Schulräume und die Sanierung der Schulhäuser finanziert werden sollen. Im 2020 sind dafür acht Millionen Franken budgetiert.

«Trotz steigender Einwohnerzahl sinkt jene der Steuererträge.» Jean-Phillippe Pinto (CVP), Gemeindepräsident Volketswil

Zudem würden grosse Investitionen auch hohe Abschreibungen nach sich ziehen. Dass die Schule einen Überschuss im Budget ausweise sei auf die Gelder aus dem Finanzausgleich zurückzuführen. Es werden 2020 über 7 Millionen Franken sein, rund doppelt so viel wie im Jahr zuvor.

Keine Lösung in Sicht

Die sinkende Steuerkraft bereitet auch dem Gemeindepräsidenten und Finanzvorstand der politischen Gemeinde, Jean-Phillippe Pinto, Kopfzerbrechen. Zudem würden das Alterswesen und die Sozialhilfe kontinuierlich für steigende Kosten sorgen. «Ein weiteres Problem ist, dass trotz steigender Einwohnerzahl die der Steuererträge sinkt», sagte Pinto. «Wir liegen mit 2916 Franken deutlich unter dem kantonalen Mittel von 3721 Franken.»

Was dagegen unternommen werden könnte, wisse niemand. Die sinkende Steuerkraft führe wenigstens zu einer Erhöhung des Finanzausgleichs. Er beläuft sich 2020 auf über elf Millionen Franken, wobei rund sieben Millionen in die Kasse der Schule fliessen.

Die Liste der Investitionen führt an einsamer Spitze das Durchgangszentrum mit 5,5 Millionen an. Bei den Investitionen bestehe die Möglichkeit, sie eine gewisse Zeit nach hinten zu verschieben. Aus der Welt seien sie deshalb aber nicht. Trotz den nicht sehr erfreulichen Aussichten wurde das Budget 2020 mit einem Steuerfuss von gleichbleibenden 38 Prozent einstimmig gutgeheissen. Der Aufwand wird mit 67,3 Millionen Franken, der Ertrag mit 66,9 Millionen Franken beziffert, was einen Ertragsüberschuss von rund 400'000 Franken ergibt. (Eduard Gautschi)