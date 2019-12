Nach 6750 Deutschlektionen ist Schluss

Rund 100 Beteiligte sind am Mittwochabend zur Abschlussveranstaltung des Freiwilligen Projekts «Deutschkurse für Asylsuchende» in den Stadthofsaal Uster gekommen. Die wehmütige, aber zufriedene Atmosphäre war greifbar. Dort ein aufmunterndes Schulterklopfen, da eine herzliche Umarmung. Der Zeitplan von Jörg Schilter, Leiter der Asyl- und Flüchtlingskoordination, war von Anfang an in Verzug – doch das spielte an diesem Abend keine Rolle.