Ein Samichlaus in Turnschuhen

Unter dem roten Samichlausmantel blitzen Adidasturnschuhe hervor, und seine Stimme klingt nicht wie die eines alten Mannes vom Nordpol. Seiner Glaubwürdigkeit tut dies aber kein Abbruch: Die Menschen aus verschiedenen Wohngruppen der Stiftung Altried sind sichtlich aufgeregt, als der Samichlaus am Donnerstagabend im Memphis Altried in Dübendorf ein paar Sprüche hören will.

«Angst vor dem Chlaus haben die wenigsten», sagt Heimleiterin Meta Weiss, denn der Samichlaus gehöre im Memphis zu einem Programmhighlight. Dann läuft es ab, wie Samichlausbesuche halt so ablaufen: Es werden Gedichte, Lieder oder Flötenspiele vorgetragen und Samichlaussäcke verteilt. Zwischendurch wird geklatscht und sich gegenseitig zugejubelt. Von einem Bewohner gibt es dann eine spontane Umarmung für den Samichlaus.

Ein anderes Umfeld

Unter dem Kostüm steckte Sam, der nächstes Jahr an der Handelsmittelschule Hottingen in Zürich die Matur macht. «Am Anfang war ich schon ziemlich aufgeregt, denn hier sind wir in einem ganz anderen Umfeld als sonst», sagt der Kantischüler. Er finde es wichtig, dass man den Kontakt zu Menschen mit Beeinträchtigung nicht scheut. «Im Alltag bewegen wir uns immer in ähnlichen Kreisen. Deshalb finde ich toll, dass unsere Schule dieses Samichlausfest macht», sagt Mitschülerin Sarah. Besonders schön sei es, die Freude in den Gesichtern der Menschen zu sehen.

Das Chlausenfest im Memphis Altried führen Klassen der HMS Hottingen bereits seit über 15 Jahren durch. In Projektgruppen organisieren die rund 17-jährigen Schülerinnen und Schüler jeweils den gesamten Anlass. Dazu gehören die Dekoration, die Kommunikation, die Budgetplanung und die Verpflegung. «Sie werden ins kalte Wasser geworfen. Doch diese Klasse ist sehr gut organisiert», sagt Heimleiterin Weiss. Deshalb gehen die meisten Programmpunkte reibungslos über die Bühne. Es sei in den vorherigen Jahren auch schon mal chaotisch gewesen, gefallen habe es den Bewohnern aber trotzdem.

«Anfängliche Berührungsängste sind schon fast verflogen»

Maze, Schülerin der HMS Hottingen

Dieses Jahr grillieren die mit Chlausmützen ausgestatteten Schüler Bratwürste und Gemüsespiesse. Im Saal servieren sie verschiedene Salate. «In der Küche war es schon sehr stressig», erzählen die HMS-Schülerinnen Gina und Rita.

Die Klasse singt ausserdem zwei Lieder vor, was von den Bewohnern mit freudigen Ausrufen, Bewegungen und sogar Umarmungen belohnt wird. Für den Klavierspieler gibt es sogar einen Kuss auf die Hand. «Anfängliche Berührungsängste sind schon fast verflogen», erzählt Schülerin Maze. «Die Herzlichkeit der Bewohner löst auf jeden Fall ein warmes Gefühl aus», sagt ihre Kollegin Ana.

Menschlichkeit statt Geld und Karriere

Ebenfalls anwesend sind einige Mitglieder der Rotary Clubs Oerlikon, denn der Club übernimmt jedes Jahr die Finanzierung des Festes. «Wir unterstützen die Stiftung Altried generell. Der Chlaus-Anlass im Memphis ist aber einer der besten Gemeindienste», sagt Rotary-Mitglied Peter Ott. Auch für ihn sei der Abend immer eine Horizonterweiterung. Er finde es wichtig, zu sehen, dass es noch andere Dinge gebe als Geld und Karriere. «In der Stiftung Altried ist es völlig egal, wer man ist – man ist einfach Mensch.»

Während die Bewohner sich langsam und beschwingt in ihre Zimmer zurückbegeben, hat die Klasse noch grosse Aufräumarbeiten vor sich. Der Aufwand habe sich aber gelohnt, findet Ana. Fragt man die Heimbewohner, was ihnen am besten gefallen habe, lautet die Antwort stets «Alles».