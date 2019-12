Umstrittene Zukunftspläne an der Kemptnerstrasse

Beim ersten Mal ist der Hinwiler Gemeinderat mit seinem Vorhaben gescheitert. Jetzt wagt er einen zweiten Versuch, das Grundstück an der Kemptnerstrasse 8 zu verkaufen. Die Bevölkerung hat er am Mittwochabend im Hirschensaal über die Pläne in Kenntnis gesetzt. Doch eine Vielzahl der Anwesenden ist vom Projekt alles andere als begeistert.