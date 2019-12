Tag der Freiwilligen: Gemeinden setzen Zeichen

Heute Donnerstag, dem internationalen Tag der Freiwilligen, ist die Benevol-Fachstelle Zürioberland an der Bahnhofstrasse 15 in Pfäffikon offiziell eröffnet worden. Die Fachstelle versteht sich als Anlaufstelle und Dienstleisterin für alle Akteure im Bereich des freiwilligen Engagements in der Region. Ihr Ziel ist es vorab, die bestehenden Organisationen und Vereine zu fördern, zu stärken und zu unterstützen.

Dazu bietet Benevol Zürioberland verschiedene Dienstleistungen an, unter anderem Weiterbildungskurse, die Beratung und Vermittlung von Einsatzmöglichkeiten sowie Freiwilligen.