SVP Uster reicht Stimmrechtsrekurs ein

Zweifel an Rechtmässigkeit

Aufgrund des geheimen Abstimmungsverfahrens konnte Ratspräsidentin Ursula Räuftlin (GLP) an der Abstimmung teilnehmen. «Die Ratspräsidentin hat nach unserer Auffassung kein Recht zweimal abzustimmen», schreibt die SVP.

Der Stichentscheid der Ratspräsidentin sei nach Auffassung der Partei deshalb nicht rechtens. «Die SP wusste, dass Räuftlin einer Steuererhöhung zustimmen würde. Unter dieser Prämisse war der Antrag auf Steuerfusserhöhung erfolgreich.»

Die SVP Uster zweifelt dies an, da in der Geschäftsordnung des Gemeinderates nicht geregelt ist, dass bei Stimmgleichheit das Ratspräsidium den Stichentscheid gibt. Zwei Tage nach der umstrittenen Abstimmung, sagte Räuftlin: «Ich war mir am späten Montagabend zu wenig bewusst, dass meine Rolle in dieser speziellen Situation in den Ustermer Regelwerken nicht eindeutig geklärt ist.»

Mit ihrer Beschwerde möchte die SVP Uster «Rechtssicherheit schaffen». «Der Bezirksrat soll prüfen, ob bei Stimmgleichheit in einer geheimen Abstimmung das Ratspräsidium den Stichentscheid hat.» Weiter solle der Rat prüfen, ob die vorhergehende Abstimmung auf Durchführung einer geheimen Abstimmung zum Steuerfuss zulässig war. «Es kann nicht sein, dass, bei einer der wichtigsten Abstimmungen im Jahr der Ablauf und der Ausgang rechtlich gesehen unklar sind», so die SVP Uster.