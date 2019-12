«Es kann nicht sein, dass der Gemeinderat solch grosse Beträge in Eigenregie ausgibt»

Wenn nur zehn Personen an der Dürntner Gemeindeversammlung am Donnerstagabend anders abgestimmt hätten, wäre das Budget 2020 genau so angenommen worden, wie der Gemeinderat das geplant hat. Doch so weit kam es nicht. Denn: Nachdem die Stimmberechtigten die Aufhebung der Verordnung über den mittelfristigen Ausgleich kommentarlos durchwinkten, gingen bereits nach dem ersten Geschäft die Diskussionen los.