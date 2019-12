Einer von über 4000 Freiwilligen in Pfäffikon

Theo Widmer, Leiter Technische Abteilung beim FC Pfäffikon, war Mitglied der Projektgruppe Benevol und erhofft sich nun neue Ratschläge, wie zusätzliche Funktionäre und Trainer gefunden werden können. «Uns soll aufgezeigt werden, welche Felder wir noch nicht beackert haben», sagt Widmer. Die Fachstelle Benevol Zürioberland bietet dafür Workshops und eine Vermittlungsplattform an. Widmer kann sich vorstellen diese zu nutzen, wenn der FC Pfäffikon beispielsweise die Delegiertenversammlung des Fussballverbands Kanton Zürich mit 250 Gästen ausrichten würde.

Da Widmer zusätzlich zu seiner Vorstandstätigkeit noch die 11- bis 12-Jährigen trainiert, steht er für den Verein 20 Stunden pro Woche im Einsatz. Ihn motiviert, dass er das Vereinsleben mitgestalten und etwas bewegen könne. Fabian Hensch sieht seinen freiwilligen Einsatz derweil belohnt, wenn seine einstigen Junioren mit 16 Jahren immer noch das Trikot des FC Pfäffikon überstreifen und irgendwann sogar den Sprung zu den Aktiven realisieren.

Gemeinden setzen Zeichen



Heute Donnerstag wird die Fachstelle Benevol Zürioberland in Pfäffikon eröffnet. Die Fachstelle versteht sich als Anlaufstelle und Dienstleisterin für alle Akteure im Bereich des freiwilligen Engagements. Ihr Ziel ist es, die bestehenden Organisationen und Vereine zu fördern, zu stärken und zu unterstützen. Dazu bietet Benevol Weiterbildungskurse sowie Beratung und Vermittlung von Einsatzmöglichkeiten und Freiwilligen an. Weitere wichtige Aufgaben sind die Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.



Den heutigen Tag nutzen die Gemeinden im Bezirk Pfäffikon, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen und das Engagement von Freiwilligen sichtbar zu machen. Auf Planen danken sie den Freiwilligen in ihrer Gemeinde für deren Einsatz.



Der erste Kurs im 2020 findet am Donnerstagabend, 16. Januar, in Pfäffikon zur Vermittlungsplattform benevol-jobs.ch statt. Mehr Informationen unter benevol-zuerioberland.ch.