Dürntner streichen 197'000 Franken Posten aus Budget

217 Einwohner Dürntens hiessen am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung die Aufhebung der Verordnung über den mittelfristigen Ausgleich, die Bauabrechnung für die Erweiterung der Schulanlage Schupis und den Ersatz der Strassenbeleuchtung ohne Diskussion gut. Der Projektkredit für die Gestaltung der Spiel- und Sportwiese Bogenacker wurde mit Anpassungen an die Urnenabstimmung vom 17. Mai überwiesen.

Erich Birrer forderte die Streichung von 197'000 Franken aus dem Budget, die als Honorar von externen Beratern in der Altersarbeit eingesetzt worden wären. Er forderte vom Gemeinderat, dass er einen Verpflichtungskredit vorlegen soll. Der Antrag wurde 93 zu 84 angenommen. Das Budget wurde nach dieser Streichung akzeptiert.