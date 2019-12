Der Kirchenchor steckte das Publikum mit seiner Begeisterung an

Wie schon in den vergangenen Jahren war das Adventskonzert des Kirchenchors Zell einmal mehr ein gut besuchter Anlass. Einige Personen mussten im Eingangsbereich der Kirche Platz nehmen, weil im Kirchenraum schon alles besetzt war. Die Sängerinnen und Sänger strahlten schon beim Aufzug in die Kirche und freuten sich vor so grossem Publikum aufzutreten.

Einige hätten gerne spontan applaudiert