Sparen vor der Grossinvestition

Das Durchschnittsalter war für einmal besonders tief bei der Gemeindeversammlung in Russikon, die am Montagabend im Riedhus stattfand. Während in der spärlich gefüllten Mehrzweckhalle gerade einmal 62 Stimmberechtigte Platz genommen hatten, tuschelten auf den Sitzreihen daneben dutzende aufgeregter Teenager miteinander.

Die Kinder gehörten zu zwei Oberstufenklassen, die mit ihren Lehrern an diesem Abend einen Einblick in die Kommunalpolitik gewinnen sollten.