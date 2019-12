Klimajugend ist das Wort des Jahres in der Schweiz. Auf den zweiten und dritten Plätzen folgen OK Boomer und Flugscham. «Diese Wörter haben 2019 den Diskurs in der Schweiz geprägt – wissenschaftlich belegt in der Textdatenbank und bestätigt durch die Wahl der Sprachschaffenden», schreibt ZHAW-Linguistin Marlies Whitehouse, operative Leiterin des Projekts Wort des Jahres Schweiz, in einer Mitteilung.

In diesen Artikeln schrieb die Züriost-Redaktion über die «Klimajugend»: