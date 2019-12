In Uster fehlen günstige 2-Zimmer-Alterswohnungen

Gemäss der Studie «Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen im Alter» sind günstige Kleinwohnungen überdurchschnittlich oft in alten, sanierungsbedürftigen Gebäuden. Somit müssten Senioren und Seniorinnen, die in eine solche Wohnung zügeln, damit rechnen, in den folgenden zehn bis fünfzehn Jahren nochmals umzuziehen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt vom Montag.

Vor allem für Paare eine Herausforderung

Preisgünstige Wohnungen, die sich Alleinstehende mit geringen finanziellen Möglichkeiten leisten können, gibt es in Uster gemäss Mitteilung «verhältnismässig viele». Weniger gross sei das Angebot an bezahlbaren Wohnungen für ältere Ehepaare, die über keine grossen finanziellen Mittel verfügen.

Nicht vorhanden sind gemäss Studie moderne 2-Zimmer-Wohnungen, die über eine kleine, aber attraktive Wohnfläche verfügen und unter 1500 Franken kosten. Kleinere 3-Zimmer-Wohnungen oder etwas grosszügigere 2-Zimmer-Wohnungen, die im moderaten Preissegment zwischen 1500 bis 1800 Franken liegen, «finden sich ebenfalls kaum».

Dennoch beurteilt die Studie die Situation für ältere Menschen auf Wohnungssuche in Uster insgesamt als gut, auch wenn es «im Einzelfall zu herausfordernden Situationen kommen kann». Die Stadt überprüfe nun im Rahmen der Altersstrategie mögliche Massnahmen betreffend bezahlbaren Wohnungen für ältere Menschen. Zudem werden die Ergebnisse der Studie Firmen, die in Uster investieren, zur Verfügung gestellt (Ausführlicher Bericht folgt).