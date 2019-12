Fehraltorfer stimmen Budget 2020 zu

76 Stimmberechtigte fanden sich am Montagabend in der Mehrzweckhalle in Fehraltorf ein. Das Budget 2020 war das Haupttraktandum der Gemeindeversammlung. Bei einem Aufwand von 47,3 Millionen Franken und einem Ertrag von 46,3 Millionen Franken verzeichnet die Gemeinde Fehraltorf im Budget 2020 ein Defizit von rund einer Million Franken (wir berichteten).

Trotzdem sei der Finanzhaushalt gesund, wie der Gemeinderat betont. Das überzeugte die Fehraltorfer: Mit überwiegender Mehrheit und ohne Diskussionen wurde das Budget 2020 angenommen. Der Steuerfuss bleibt bei 107 Prozent. (Bericht folgt)