Die Gerüchteküche brodelt

Eine, die gute Gewinnchancen hat, ist Grace aus Dübendorf. Ein Blick auf die vergangenen Folgen zeigt, dass sie immer wieder Patric Aufmerksamkeit erhält – ohne gross zu zicken oder mit gemachten Körperteilen anzugeben.

Die 27-jährige Dübendorferin erhielt den ersten Kuss von Bachelor Patric und erhielt auch in jenen Folgen eine Rose, in denen sie fast nicht zu sehen war. Zuletzt wollte Patric von ihr wissen, weshalb eine so tolle Frau wie sie noch single ist. Grace konterte mit «ich habe den Richtigen noch nicht gefunden, weil er vor mir steht.»

Ein Freund in der Schweiz?

In der siebten Folge zeigt Grace jedoch, dass sie auch anders kann, als nur nett zu sein: Sie setzt das Gerücht in die Welt, dass die Kandidatin Vanessa einen Freund in der Schweiz hat. Das verbreitet sich natürlich wie ein Lauffeuer – und gelangt schlussendlich dann auch zu Vanessa. Diese lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und crasht daraufhin das Einzeldate, das Grace mit Patric hat, um Patric darüber aufzuklären, dass an diesem Gerücht überhaupt nichts dran ist.