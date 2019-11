Zu verkaufen: Dali, Grass – und lokale Kunst

Die Türen sind noch nicht lange geöffnet, doch die im Kulturzentrum Obere Mühle aufgehängten Kunstwerke werden bereits von potentiellen Käufern begutachtet. Zu sehen gibt es viel an der Kunstbörse: Schliesslich stehen über 220 Gemälde zum Verkauf. An einer Wand hängen abstrakte Motive, an einer anderen Blumen und Stillleben. Hier und dort stehen die Besucher in kleinen Gruppen zusammen und diskutieren über die Bilder.

«Ich bin eigentlich direkt auf das Gemälde zugelaufen, dass ich nun kaufen werde», erzählt einer. Ein anderer lässt sich das Prunkstück der Börse zeigen – eine Kunstmappe von Salvador Dali. Die 6000 Franken teure Mappe darf nur mit Handschuhen angefasst werden. «Aber was will ich damit?», sagt der Besucher, «die kann ich ja nicht aufhängen.»

Das erste Mal in Dübendorf

Organisator der Kunstbörse ist Claude Schnadt. Bis 2017 hatte er die Börse in Kloten durchgeführt, dieses Jahr nun zum ersten Mal in Dübendorf. «In Kloten kriegte ich zu wenig Unterstützung», begründet Schnadt den Ortswechsel.

«Man sollte ein Bild auswechseln, wenn es keine Emotionen mehr auslöst.» Claude Schnadt, Veranstalter

Die Obere Mühle scheint als neuer Austragungsort der Börse aber gut anzukommen. Viele Personen, die an der Eröffnung am Mittwoch anwesend sind, sind Klotener, die bei Schnadts früheren Börsen bereits fündig wurden. «Die hellen Wände und die Belichtung lassen die Bilder gut zur Geltung kommen», findet ein Besucher.

Kunst zum Mitnehmen

Der 67-jährige Schnadt betreibt die Börse als Hobby. «Ich verdiene dabei nicht», sagt er. Er sei froh, wenn er 50 Gemälde verkaufen könne. Die nicht verkauften lagert er bei sich zu Hause – bis zur nächsten Börse. Manchmal werde ein Bild nach ein paar Jahren dann plötzlich doch noch gekauft.

Einige der zum Verkauf stehenden Bilder stammen gar aus Schnadts eigener Sammlung. «Man sollte ein Bild auswechseln, wenn es keine Emotionen mehr auslöst», findet er. Die meisten Malereien würden viel zu lange an einem Ort hängen. «Aber vielleicht können sie bei jemand anderem wieder etwas auslösen.»