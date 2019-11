Wenn ein «Boxkampf» zum Straffall wird

Die Aussagen der beiden Hobby-Boxer, die sich diese Woche vor dem Bezirksgericht Uster gegenüberstanden, hätten nicht widersprüchlicher sein können: Beide beschuldigten sich gegenseitig, zuerst zugeschlagen zu haben. In die Haare geraten waren sie sich am 11. September 2017 im und vor einem Trainingslokal in Dübendorf.