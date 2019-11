Was geschieht mit der Weisslinger Bibliothek?

Die Bibliothek Weisslingen steht vor einigen Veränderungen. Nachdem die Gemeinde ein neues Reglement für die Bibliothek ausgearbeitet hat, muss sie sich derzeit auch um neues Personal bemühen. Einen Leiter oder eine Leiterin sowie drei Mitarbeitende im Stundenlohn sucht die Gemeinde, die entsprechenden Stelleninserate hat sie im gemeindeeigenen Publikationsorgan am 15. November ausgeschrieben. Bereits auf Anfang 2020 sollen die Stellen wieder besetzt sein.

Gemeinderat Clemens Wangler (WF) ist sich des Zeitdrucks bewusst: «Ich bin aber zuversichtlich, dass auf Januar alle Stellen besetzt sein werden», so der Sozialvorstand. Dass die Gemeinde überhaupt sämtliche Stellenprozente ihrer Schul- und Gemeindebibliothek ersetzen muss, hat hingegen eine längere Vorgeschichte.

Keine klaren Verhältnisse

Wangler wurde vor zwölf Monaten vom Gemeinderat mit der Ausarbeitung eines Reglements für die Bibliothek beauftragt. Wie in den amtlichen Publikationen der Gemeinde nachzulesen ist, war dieser Schritt überfällig: «Die Lesegewohnheiten und die Informationsbeschaffung in der Bevölkerung haben sich aufgrund der neuen Medien grundlegend verändert», so die Begründung.

«Es gab de facto keine Trägerschaft, die für die Gemeindebibliothek zuständig war.»

Sozialvorstand Clemens Wangler (WF)

Clemens Wangler, der gemeinsam mit der Bibliotheksleiterin das Reglement ausgearbeitet hat, sagt: «Wir wollen die Bibliothek längerfristig auf sichere Beine stellen.» So seien bislang die Anstellungsverhältnisse der Mitarbeitenden zu wenig klar geregelt gewesen. «Und es gab de facto keine Trägerschaft, die für die Gemeindebibliothek zuständig war», so der Gemeinderat.

Weder Stiftung noch Verein

Es sei bis anhin nicht schriftlich festgehalten gewesen, welche Rechtsform die Institution habe: «Die Bibliothek war weder Verein noch Stiftung, sondern eine gewachsene Personeneinheit, die in die Gemeinde integriert wurde – jedoch ohne dies rechtlich festzuhalten.» So hätten auch keine Arbeitsverträge für die Angestellten existiert. Eine Tatsache, die Clemens Wangler selbst erstaunt. «Diese Art von Verantwortlichkeiten wurde in der Vergangenheit offensichtlich nicht geklärt.» Über die Jahre habe sich die Bibliotheksleitung angewöhnt, Personalentscheide selbstständig zu fällen.

«Vieles, was früher per Handschlag geregelt wurde, muss heute dokumentiert werden. Gerade die öffentliche Hand kommt um diese Prozesse nicht herum.»

Gemeindepräsident Andrea Conzett (WF)

Künftig soll dies nicht mehr möglich sein. Die Gemeinde Weisslingen ist derzeit darum bemüht, sämtliche Betriebe zu professionalisieren. Ein Prozess, den Gemeindepräsident Andrea Conzett (WF) nach eigener Aussage angestossen hat: «Vieles, was früher per Handschlag geregelt wurde, muss heute dokumentiert werden. Gerade die öffentliche Hand kommt um diese Prozesse nicht herum.»

Wenn das neue Reglement ab Januar 2020 in Kraft tritt, sollen deshalb nicht nur die Zuständigkeiten, sondern auch die Leistungen definiert werden, die durch die Gemeinde und die Bibliothek zu erbringen sind. Darunter fallen auch die Anforderungen an das Personal. So soll die Leitung durch eine Fachperson mit anerkannter bibliothekarischen Ausbildung erfolgen.

Neubewerbung möglich

Nicht alle der vier beschäftigten Mitarbeiter hätten die anstehenden Änderungen, die das neue Reglement erfordere, mitgetragen. «Deshalb haben wir sämtliche Stellenprozente neu ausgeschrieben», so Wangler. Selbst bisherige, nach wie vor interessierte Bibliotheksangestellte müssen den ordentlichen Bewerbungsprozess damit noch einmal durchlaufen. Wangler sagt dazu: «Wir sind darum bemüht, Kontinuität zu schaffen. Auch aktuelle Mitarbeitende konnten sich noch einmal bewerben.»

«Ich kann jedoch bestätigen, dass sich unter den Bewerbern auch Bisherige befinden.»

Sozialvorstand Clemens Wangler (WF)

Der Selektionsprozess ist in vollem Gange. «Wir konnten die Anzahl Bewerber bereits auf eine engere Auswahl einschränken», sagt Wangler. Auch mit den aktuellen Mitarbeitern seien Gespräche geführt worden. Wer und wie viele Angestellte sich nochmals bewerben, will Wangler aufgrund der laufenden Abklärungen indes nicht präzisieren. «Ich kann jedoch bestätigen, dass sich unter den Bewerbern auch Bisherige befinden.» Bis Mitte Dezember will der Gemeinderat entscheiden, wer die Schul- und Gemeindebibliothek neu betreuen soll.

Wie im neuen Reglement festgehalten ist, soll insbesondere den Bedürfnissen der Schule Weisslingen Rechnung getragen werden. «Das Medienangebot muss die Anforderungen des Lehrplans 21 abbilden», so Sozialvorstand Wangler. Neu hat der Gemeinderat zudem die Konstituierung einer Bibliothekskommission beschlossen. Sowohl die Bibliotheksleitung, als auch der Gemeinderat und die Schulpflege sind darin von Amtes wegen vertreten. Die Leiterin der Bibliothek war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Beitraghöhe überprüfen



Die Geschichte der Bibliothek Weisslingen reicht bis in die 1920er Jahre zurück. Offiziell gegründet wurde sie 1954. Aktuell wird sie zu je 50 Prozent durch die Schule und die Gemeinde finanziert. Dafür wird der Lesestube jährlich 100‘000 Franken überwiesen. Einer Erhöhung des Betrags wurde zuletzt 2013 durch die Gemeindeversammlung zugestimmt. Gemäss Gemeindepräsident Andrea Conzett (WF) soll in naher Zukunft geprüft werden, inwiefern dieser Beitrag noch dem heutigen Bedarf der Bibliothek entspricht.