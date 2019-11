Promis in Sneakers, Pilze aus dem Regal und Nena am Rock the Ring

Das git z'rede:

Am Samstagabend ging in Dübendorf die Laureus-Spendengala über die Bühne. The Power of Sport war das Motto – zusammengekommen sind rund 1 Million Franken. Die Spendengelder fliessen nun in soziale Sportprojekte für Kinder und Jugendliche. Die Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Sport freuten sich, dass sie für einmal mit den Turnschuhen über den roten Teppich laufen durften.