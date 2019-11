Dünger und Traktoren – auch das ist Uster Märt

Es fühlt sich an, als würde man eine andere Welt betreten. Während an diesem Freitagmorgen draussen der Dauerregen den Gang durch den Uster Märt zu einem Slalomlauf um Pfützen werden lässt, ist es in der Landihalle warm und trocken. Keine Spur von Chilbi-Stimmung. Der Regen, der aufs Dach prasselt, ist hier nur Geräuschkulisse.