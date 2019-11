Angespannte Finanzen und das Ende eines langwierigen Projektes

Am kommenden Freitag entscheidet die Volketswiler Gemeindeversammlung über das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Volketswil. Ein Plus von 430‘000 Franken budgetiert der Gemeinderat im Voranschlag 2020. Einem Ertrag von 67,3 Millionen Franken steht ein Aufwand von 66,8 Franken gegenüber. Volketswil profitierte dabei vom Finanzausgleich. Dieser hat das Budget im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Millionen Franken verbessert. Die Finanzsituation der Gemeinde Volketswil bleibe deshalb trotz Plus angespannt, sagt Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto (CVP).